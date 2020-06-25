2020-06-25T20:57:04+03:00
Общество

Дмитрий Азаров досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию

Он оценил условия на избирательном участке
Лариса СТЕПАНОВА
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Дмитрий Азаров проголосовал по поправкам в КонституциюДмитрий Азаров проголосовал по поправкам в Конституцию
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25 июня в Самарской области стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. В первый же день в нем принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Завершив свой рабочий день, он прибыл на свой избирательный участок на территории школы №132 в Самаре. На входе главе региона померили температуру, выдали одноразовые маску, перчатки и ручку.

- Мне удобно было проголосовать сегодня вечером после работы, потому что 1 июля у меня будет напряженный график, — объяснил Дмитрий Азаров. – Также я проголосовал в первый день для того, чтобы своим примером показать, как можно проголосовать не дожидаясь 1 июля.

Также глава региона оценил работу избирательного участка и убедился, что у самарцев есть все возможное для досрочного голосования. Сделать это можно безопасно – на участках предприняты все санитарные меры для защиты от коронавируса, а растянутое по времени голосование позволит избежать скопления людей на участках.

Выразить свою гражданскую позицию самарцы смогут до 20.00 1 июля

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дмитрий Азаров досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию
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