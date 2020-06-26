В авангарде прогресса: КНПЗ поздравляет сотрудников с Днем молодежи

26 Июнь 2020 2020-06-25T21:28:52+03:00

На КНПЗ молодежь имеет возможность развиваться во всех направлених. Фото: АО «КНПЗ»

Изменить размер текста: A A

Основной принцип молодежной политики Куйбышевского НПЗ состоит в поддержке самых разных начинаний молодых сотрудников. Заводчане успешно занимаются спортом, творчеством, наукой, социальными проектами. Молодежь, проявившая себя, имеет возможность строить карьеру, расти профессионально. Большую поддержку получают молодые заводские семьи – в том числе, предприятие помогает им решить жилищные вопросы.

- Молодым специалистам оказывается поддержка в разных направлениях, - говорит инженер группы КИП отдел автоматизации и метрологии АО «КНПЗ» Ирина Швайкова. – Я, например, принимала участие в научно-технической конференции, а муж в 2018 году выиграл корпоративный конкурс профессионального мастерства – стал лучшим машинистом технологических насосов компании. На нашем заводе скучать некогда!