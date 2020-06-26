В пятницу на улицы Сызрани выйдут патрули ГИБДД

26 Июнь 2020 2020-06-25T21:48:13+03:00

Они будут охотиться за нетрезвыми водителями

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На улицы Сызрани выйдут усиленные патрули ГИБДД. Это произойдет уже 26 июня, в пятницу. Главной целью правоохранителей станут нетрезвые водители. Для сотрудников госавтоинспекции Сызрани рейды по выявлению водителей, севших за руль после распития алкоголя, уже стали хорошей традицией.

- Садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, это может привести к серьезным последствиям, - предупреждают в ГИБДД.

Рейды пройдут сразу в нескольких районах Сызрани. Однако точные места, где будут стоять экипажи ДПС, не разглашаются. Зато известно, что на этот раз кроме рядовых инспекторов дорожно-патрульной службы ловить нарушителей будет руководство городской ГИБДД и активисты общественного движения «Ночной патруль».

ИСТОЧНИК KP.RU