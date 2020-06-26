2020-06-25T22:47:15+03:00
Общество

Стало известно, как в Самарской области хотят решать проблему дефицита врачей на скорой помощи

В службе экстренной помощи не хватает докторов и фельдшеров
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Врачи скорой помощи всегда "на передовой"Врачи скорой помощи всегда "на передовой"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области собираются решить проблему нехватки врачей и фельдшеров на скорой помощи. Этот вопрос обсудили депутаты комитета по здравоохранению Самарской губдумы на выездном совещании в Новокуйбышевске 25 июня.

На сегодняшний день в Самарской области действуют четыре подстанции скорой - в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Кроме того, имеются подразделения при центральных больницах в 19 муниципалитетах. В них работает более 680 бригад, единовременно вахту несут около 170 бригад. В общей сложности на скорой помощи в регионе работает более 5 тысяч сотрудников, за 2019 год они выезжали на вызовы более 780 тысяч раз. Как доложили участники совещания, в более чем 70% случаев скорая приехала к пациентам менее чем за 20 минут.

- Серьезно стоит вопрос дефицита кадров,- отметил главврач скорой помощи Самарской области Курбан Оразов. – Нехватка врачей и фельдшеров в разных подразделениях разнится.

Чтобы решить проблему, руководство скорой проводит встречи с выпускниками и их родителями, пытается привлекать медиков из других регионов и даже стран бывшего СССР, решаются вопросы компенсаций за наем жилья.

Участники выездного мероприятия в качестве варианта решения кадровой проблемы предложили разработать целевую госпрограмму по привлечению медиков для работы на скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пятницу на улицы Сызрани выйдут патрули ГИБДД
Стало известно, как в Самарской области хотят решать проблему дефицита врачей на скорой помощи
Дмитрий Азаров досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию
Под Сызранью «Газель» протаранила грузовик, есть пострадавшие
«Выдали перчатки и маску»: депутат Денис Волков поделился впечатлениями от голосования по Конституции
В Тольятти на М-5 перед плотиной ГЭС ограничили движение большегрузов
Самая дорогая квартира Самары продается за 53 миллиона рублей
В Самарской области День молодежи 2020 отметят в онлайн-формате
Тольяттинский «Акрон» обыграл димитровградскую «Ладу» в контрольном матче
ВТБ запустил в Самаре сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Самаре мужчина хотел купить военный билет за 180 тысяч рублей
В Самару завезли 500 кг зараженной сливы
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды
В селе Самарской области кошка покусала 9-летнюю девочку и умерла
В Самарской области за сутки от коронавируса вылечились 24 пациента
В футбольном клубе «Оренбург» восемь человек заразились коронавирусом
Билайн предлагает смартфоны Samsung 2020 года от 199 рублей в месяц
В Тольятти мужчина сжег машину своего знакомого
Защитник «Крыльев Советов»: «Нельзя зацикливаться на поражении от «Ахмата». Нужно двигаться дальше»
Самарский депутат Александр Живайкин одним из первых проголосовал по поправкам в Конституцию
Стало известно, сколько жителей Самарской области находятся под меднаблюдением по коронавирусу
В Самаре с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Прокуратура просит отправить экс-главу ГЖИ в колонию на 6 лет