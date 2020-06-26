Стало известно, как в Самарской области хотят решать проблему дефицита врачей на скорой помощи

26 Июнь 2020 2020-06-25T22:47:15+03:00

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В Самарской области собираются решить проблему нехватки врачей и фельдшеров на скорой помощи. Этот вопрос обсудили депутаты комитета по здравоохранению Самарской губдумы на выездном совещании в Новокуйбышевске 25 июня.

На сегодняшний день в Самарской области действуют четыре подстанции скорой - в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Кроме того, имеются подразделения при центральных больницах в 19 муниципалитетах. В них работает более 680 бригад, единовременно вахту несут около 170 бригад. В общей сложности на скорой помощи в регионе работает более 5 тысяч сотрудников, за 2019 год они выезжали на вызовы более 780 тысяч раз. Как доложили участники совещания, в более чем 70% случаев скорая приехала к пациентам менее чем за 20 минут.

- Серьезно стоит вопрос дефицита кадров,- отметил главврач скорой помощи Самарской области Курбан Оразов. – Нехватка врачей и фельдшеров в разных подразделениях разнится.

Чтобы решить проблему, руководство скорой проводит встречи с выпускниками и их родителями, пытается привлекать медиков из других регионов и даже стран бывшего СССР, решаются вопросы компенсаций за наем жилья.

Участники выездного мероприятия в качестве варианта решения кадровой проблемы предложили разработать целевую госпрограмму по привлечению медиков для работы на скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU