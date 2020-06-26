В Самарской области в ДТП погиб водитель «четырнадцатой»
Вчера, 25 июня, в Самарской области произошло ДТП. В Нефтегорском районе «четырнадцатая» опрокинулась в кювет. За рулем легковушки находился 36-летний мужчина, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги.
– Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Его 32-летний пассажир пострадал – медики госпитализировали его в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Обстоятельства всего произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU