В Самарской области в ДТП погиб водитель «четырнадцатой»

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:45:37+03:00

Также в аварии пострадал 32-летний пассажир Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 25 июня, в Самарской области произошло ДТП. В Нефтегорском районе «четырнадцатая» опрокинулась в кювет. За рулем легковушки находился 36-летний мужчина, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги.

– Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Его 32-летний пассажир пострадал – медики госпитализировали его в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Обстоятельства всего произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU