«Крылья Советов» хотели подписать экс-игрока «Челси» Оби Микеля

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:28:59+03:00

Самарцы предлагали нигерийцу контракт в 1,2 млн долларов в год, но тот отказался

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«Крылья Советов» хотели подписать экс-полузащитника «Челси» Джона Оби Микеля. Как сообщает sport24.ru со ссылкой на Lance, самарский клуб готов был платить нигерийцу 1,2 млн долларов в год, однако Оби Микель отказал «Крыльям», т.к. решил продолжить карьеру в бразильском «Ботафого».

Сейчас Джону Оби Микелю 33 года. Он выступал за «Челси», китайский клуб «Тяньцзинь Тэда», «Мидлсбро». Последним местом в карьере игрока был турецкий «Трабзонспор».

Оби Микель – победитель Лиги чемпионов и двукратный чемпион Англии в составе «Челси». Также в копилке полузащитника четыре Кубка Англии, один Суперкубок страны, победа в Лиге Европы, золото и три бронзы Кубка африканских наций.

ИСТОЧНИК KP.RU