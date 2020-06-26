2020-06-26T09:36:40+03:00
Общество

Самарцев зовут на вебинар по налогам и налоговым льготам из-за коронавируса

Лектором мероприятия будет эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Татьяна Крутякова
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Вебинар пройдет 2 июля с 11:00 до 18:00Вебинар пройдет 2 июля с 11:00 до 18:00
Изменить размер текста:

В следующий четверг, 2 июля, пройдет вебинар на тему: «Отчет за полугодие 2020: налог на прибыль, НДС и налог на имущество». Проведет его эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп» Татьяна Крутякова.

Слушателям вебинара расскажут о сроках сдачи отчетности и уплаты налогов в соответствии с последними изменениями; о налоговых преференциях из-за коронавируса, а также представят обзор мер господдержки организаций. Кроме того, все желающие смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

Мероприятие займет несколько часов. Оно будет идти с 11:00 до 18:00. Зарегистрироваться на вебинар можно будет по e-mail: sun@delta-i.ru.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарцам рассказали, что делать при встрече с детенышами диких зверей
В Самаре в жестком ДТП трех автомобилей пострадали четыре человека
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 60 жителей Самарской области
По Тольятти разъезжал пьяный и вооруженный мужчина на мопеде
Предприниматель из Самары едва не лишился автомобиля из-за долгов по аренде
Самарские телевизионщики стали лауреатами Всероссийского конкурса «Герои пера»
В Самарской области отмечается небывалый урожай земляники
Стало известно, сколько самарцев развелось во время пандемии коронавируса
Министр ЖКХ Самарской области поздравил СВГК с юбилеем
В Самарской области проходят обсуждения по поправкам в Трудовой кодекс об удаленной работе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 26 июня 2020 года: подтвердились 60 случаев
Дмитрий Азаров попросил самарцев защитить Россию
Баскетболиста «Самара» Владимира Пичкурова признали самым ценным игроком сезона в Суперлиге
Эта ночь в Самарской области стала самой холодной за 37 лет
Завод «АКОМ» отметил свое 18-летие
В Самаре пешеходный мост через Московское шоссе начнут строить в этом году
Самарцев зовут на вебинар по налогам и налоговым льготам из-за коронавируса
«Крылья Советов» хотели подписать экс-игрока «Челси» Оби Микеля
В Самарской области в ДТП погиб водитель «четырнадцатой»
В авангарде прогресса: КНПЗ поздравляет сотрудников с Днем молодежи
В пятницу на улицы Сызрани выйдут патрули ГИБДД
Стало известно, как в Самарской области хотят решать проблему дефицита врачей на скорой помощи
Дмитрий Азаров досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию