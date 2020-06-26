Самарцев зовут на вебинар по налогам и налоговым льготам из-за коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:36:40+03:00

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В следующий четверг, 2 июля, пройдет вебинар на тему: «Отчет за полугодие 2020: налог на прибыль, НДС и налог на имущество». Проведет его эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп» Татьяна Крутякова.

Слушателям вебинара расскажут о сроках сдачи отчетности и уплаты налогов в соответствии с последними изменениями; о налоговых преференциях из-за коронавируса, а также представят обзор мер господдержки организаций. Кроме того, все желающие смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

Мероприятие займет несколько часов. Оно будет идти с 11:00 до 18:00. Зарегистрироваться на вебинар можно будет по e-mail: sun@delta-i.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU