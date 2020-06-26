2020-06-26T10:45:44+03:00
Спорт

Баскетболиста «Самара» Владимира Пичкурова признали самым ценным игроком сезона в Суперлиге

Также в лиге отметили Антона Глазунова и новичка самарского клуба Артемса Бутянковса
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Второй сезон подряд титул MVP Суперлиги-1 получает игрок БК «Самара». Фото: БК «Самара».Второй сезон подряд титул MVP Суперлиги-1 получает игрок БК «Самара». Фото: БК «Самара».
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В баскетбольной Суперлиге подвели итоги прошедшего сезона и раздали индивидуальные награды. Самым ценным игроком признали баскетболиста «Самары» Владимира Пичкурова, сообщает пресс-служба волжского клуба.

- Титул MVP Суперлиги-1 второй сезон подряд достался представителю «Самары», на этот раз Владимиру Пичкурову, - говорится в сообщении.

Также в лиге отметили разыгрывающего «Самары» Антона Глазунова, которого включили в символическую пятерку турнира, и новичка «горожан» Артемса Бутянковса, его признали лучшим тяжелым форвардом. Прошлый сезон Бутянковс провел в ярославском «Буревестнике».

Напомним, «Самара» - действующий чемпион Суперлиги и Кубка России. Первый титул волжане завоевали в сезоне 2018/2019. Сезон 2019/2020 завершили досрочно из-за коронавируса, победителя в нем не было. Кубок самарцы выиграли в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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