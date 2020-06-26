Дмитрий Азаров попросил самарцев защитить Россию

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:09:17+03:00

Самарский губернатор записал видеообращение к горожанам и жителям области и попросил их проголосовать за поправки в Конституцию

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона и попросил исполнить свой гражданский долг, придя на участки, чтобы высказать свое мнение о поправках в основной закон страны. Он напомнил, что Конституция была принята почти 30 лет назад. И теперь настало время обновить ее, так как изменилась страна и сами люди.

- Мы прошли путь освобождения от иллюзий и восстановления суверенитета государства. Благодаря консолидации общества вокруг национального лидера Владимира Путина мы стали создавать, строить, - сказал он на видео.

Губернатор отметил, что участки открыты уже с 25 июня. Кстати, сам Дмитрий Азаров уже отдал свой голос на одном из них. Найти время и проголосовать он призывает и каждого из жителей региона.

- Мы страна, только когда мы вместе. Вот почему важно участие в голосовании. Поправки призваны защитить страну и от амбиций безответственных политиков, и от изменений навязываемых извне, от повторения ошибок и беззакония 90-х. Прошу вас выбрать время в любой день до 1 июля и 1 июля, выбрать время прийти и проголосовать, поддержать поправки, сделать это можно на участке и дома, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/787208" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Азаров пригласил жителей выбрать свое будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU