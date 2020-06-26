Дмитрий Азаров попросил самарцев защитить Россию
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона и попросил исполнить свой гражданский долг, придя на участки, чтобы высказать свое мнение о поправках в основной закон страны. Он напомнил, что Конституция была принята почти 30 лет назад. И теперь настало время обновить ее, так как изменилась страна и сами люди.
- Мы прошли путь освобождения от иллюзий и восстановления суверенитета государства. Благодаря консолидации общества вокруг национального лидера Владимира Путина мы стали создавать, строить, - сказал он на видео.
Губернатор отметил, что участки открыты уже с 25 июня. Кстати, сам Дмитрий Азаров уже отдал свой голос на одном из них. Найти время и проголосовать он призывает и каждого из жителей региона.
- Мы страна, только когда мы вместе. Вот почему важно участие в голосовании. Поправки призваны защитить страну и от амбиций безответственных политиков, и от изменений навязываемых извне, от повторения ошибок и беззакония 90-х. Прошу вас выбрать время в любой день до 1 июля и 1 июля, выбрать время прийти и проголосовать, поддержать поправки, сделать это можно на участке и дома, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров пригласил жителей выбрать свое будущее.
ИСТОЧНИК KP.RU