Стало известно, сколько самарцев развелось во время пандемии коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:51:54+03:00

В этом году свадеб больше, чем разводов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Желающих создать семью в первом квартале 2020 года оказалось больше, чем освободиться от брачных уз

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В Самаре озвучили статистику браков и разводов за январь-апрель 2020 года. Такие данные опубликовал Самарастат.

По информации ведомства, за четыре первых месяца 2020 года в регионе связали себя узами брака 3834 пары. Расторгла брак за это же время 3431 пара.

- По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число разводов снизилось – распалось на 781 брак меньше, - отмечается в документе. – При этом число разводов в начале прошлого года даже превысило число браков – за январь-апрель 2019 года поженились 3897 пар, а развелись – 4212.

Как отмечает Самарастат, по сравнению с январем-апрелем 2019 года, в январе-апреле 2020 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 1,6%, число разводов – на 18,5%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 895 распавшихся (в январе-апреле 2019 года – 1081).

ИСТОЧНИК KP.RU