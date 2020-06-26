Стало известно, сколько самарцев развелось во время пандемии коронавируса
В Самаре озвучили статистику браков и разводов за январь-апрель 2020 года. Такие данные опубликовал Самарастат.
По информации ведомства, за четыре первых месяца 2020 года в регионе связали себя узами брака 3834 пары. Расторгла брак за это же время 3431 пара.
- По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число разводов снизилось – распалось на 781 брак меньше, - отмечается в документе. – При этом число разводов в начале прошлого года даже превысило число браков – за январь-апрель 2019 года поженились 3897 пар, а развелись – 4212.
Как отмечает Самарастат, по сравнению с январем-апрелем 2019 года, в январе-апреле 2020 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 1,6%, число разводов – на 18,5%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 895 распавшихся (в январе-апреле 2019 года – 1081).
ИСТОЧНИК KP.RU