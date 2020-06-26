2020-06-26T11:52:49+03:00
Новости компаний

В Самарской области отмечается небывалый урожай земляники

Садоводы хозяйства ОАО «Сургутское» уже собрали в 2,5 раза больше, чем в 2019 году
Кристина АДАЕВА
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Главный агроном ОАО "Сургутское" Ольга Чернова. (Фото предоставлено ГК СИНКО).Главный агроном ОАО "Сургутское" Ольга Чернова. (Фото предоставлено ГК СИНКО).
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Аграрии отмечают в этом году небывалую урожайность земляники. Садоводы хозяйства ОАО «Сургутское» уже собрали более 160 тонн ягод. Это почти на 100 тонн или более чем в 2,5 раза больше, чем весь урожай 2019 года, а ведь сбор еще продолжается. Как отметили специалисты хозяйства «Сургутское», 2020 год непростой. Из-за пандемии коронавируса работа предприятия сильно осложнилась. Например, сложнее стало привлекать сезонных рабочих на сбор ягоды. Зато порадовала погода: мягкую весну сменило теплое солнечное лето с умеренными осадками.

Хороший урожай земляники - в значительной степени заслуга садоводов и современных технологий интенсивного ягодоводства, применяемых в «Сургутском». Здесь все ягодники находятся под капельным поливом, земляника выращивается под пленкой, ведется постоянная работа по уходу за растениями: обработка междурядий от сорняков, борьба с болезнями и вредителями, корневая и внекорневая подкормка.

Фото предоставлено ГК СИНКО

Фото предоставлено ГК СИНКО

Ягода нынче крупная, сочная, потому что высокоурожайные сорта итальянской селекции, применяемые на «земляничных полянах» предприятия, обладают отличными органолептическими свойствами.

- Несмотря на то, что мы сейчас заняты сбором земляники, сезон яблок никто не отменял. Он начнется уже в конце июля. Сейчас проводится обработка яблонь от болезней и вредителей, междурядья культивируются от сорняков, приводится в порядок инфраструктура для хранения урожая, - рассказывает исполнительный директор ОАО «Сургутское» Елена Кардаполова. - Продолжается раскорчевка старых насаждений, ведутся работы по рекультивации земли, а участки, где в скором времени будет заложен молодой семечковый сад, сейчас засеяны пшеницей, и совсем скоро начнется ее уборка.

Начался сезон и у переработчиков плодово-ягодной продукции. На «Сургутском» завершен ремонт варочного цеха, установлен новый варочный котел для варенья и повидла, а первая партия свежего земляничного варенья под маркой ЯФО уже готова!

Справка КП:

Плодово-ягодная компания «Сургутское» выращивает ягоды и фрукты в Самарской и Пензенской областях. Общая площадь садов приближается к 2 000 га. Продукция реализуется под торговой маркой ЯФО в свежем и переработанном виде (яблочное пюре, яблочное повидло, яблоки моченые и варенье).

ИСТОЧНИК KP.RU

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