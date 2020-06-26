2020-06-26T12:11:14+03:00
Общество

Самарские телевизионщики стали лауреатами Всероссийского конкурса «Герои пера»

Высокую оценку получила программа ГТРК «Самара» «День Независимости»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проект журналистов и его герой - больничный клоун Евгений Сердечкин - покорили членов жюриПроект журналистов и его герой - больничный клоун Евгений Сердечкин - покорили членов жюри
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Стали известны итоги Всероссийского конкурса «Герои пера» для СМИ, который был направлен на пропаганду волонтерства и социальной ответственности, на популяризацию активной гражданской позиции и воспитание подрастающего поколения.

Всего на конкурс было подано более 660 заявок от 221 российских СМИ, в том числе и из Самары. Так, лауреатами конкурса стали журналисты ГТРК «Самара». Высокую оценку получила их программа «День независимости», где главным героем выступил больничный клоун Евгений Сердечкин. Проект вошел в тройку лучших в номинации «ТВ-герой».

На минувшей неделе в режиме онлайн состоялась Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса. Там журналистам ГТРК «Самара» вручили диплом лауреатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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