Предприниматель из Самары едва не лишился автомобиля из-за долгов по аренде

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:59:55+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Самары накопил долги за аренду перед компанией в размере 135 тысяч рублей. Суд постановил, что бизнесмену необходимо выплатить всю сумму.

– Однако добровольно погашать задолженность мужчина не торопился. Судебные приставы направили соответствующие запросы в регистрирующие органы. Выяснилось, что у гражданина в пользовании числится автомобиль, – сообщает УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Это нарушило все планы бизнесмена, ведь он хотел продать свой автомобиль. В итоге он полностью оплатил долг, и исполнительное производство в отношении него было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU