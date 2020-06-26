По Тольятти разъезжал пьяный и вооруженный мужчина на мопеде
Полицейские Тольятти в ходе патрулирования улицы Юбилейной заметили водителя мопеда, шум двигателя которого показался повышенным. Инспекторы остановили транспортное средство. Во время общения от 44-летнего мужчины исходил резкий запах алкоголя.
– Более того, во время осмотра у него нашли травматический пистолет. Однако разрешение на него у пьяного водителя было. Специальный аппарат показал, что мужчина сел на двухколесный транспорт после употребления спиртного, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мопед был доставлен на штрафстоянку, а в отношении местного жителя были составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU