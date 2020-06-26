2020-06-26T12:02:48+03:00
Общество

По Тольятти разъезжал пьяный и вооруженный мужчина на мопеде

Его удалось задержать сотрудникам ГИБДД
Владислав КИРСАНОВ
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Материалы дела направлены в судМатериалы дела направлены в судФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Тольятти в ходе патрулирования улицы Юбилейной заметили водителя мопеда, шум двигателя которого показался повышенным. Инспекторы остановили транспортное средство. Во время общения от 44-летнего мужчины исходил резкий запах алкоголя.

– Более того, во время осмотра у него нашли травматический пистолет. Однако разрешение на него у пьяного водителя было. Специальный аппарат показал, что мужчина сел на двухколесный транспорт после употребления спиртного, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мопед был доставлен на штрафстоянку, а в отношении местного жителя были составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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