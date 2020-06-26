В Самаре в жестком ДТП трех автомобилей пострадали четыре человека

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:46:10+03:00

Трем из четырех пострадавших назначили амбулаторное лечение, еще одного – госпитализировали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 25 июня, в Самаре произошло серьезно ДТП. 33-летний водитель «Пежо» двигался по Советской Армии. При перестроении он не убедился в безопасности маневра, в результате чего врезался в «Приору», за рулем которой был 22-летний парень. Отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «пятнадцатой».

– Четыре человека пострадали. Среди них 36-летний мужчина, он получил вывих, водитель «Приоры» и его 22-летняя пассажирка, а также 29-летний пассажир «пятнадцатой». Первый пострадавший госпитализирован, остальным оказали медицинскую помощь, после чего назначили амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU