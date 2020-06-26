2020-06-26T13:05:37+03:00
Общество

Самарцам рассказали, что делать при встрече с детенышами диких зверей

Забирать к себе домой лосят, лисят и косулят эксперты не советуют
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: департамент охоты и рыболовства Самарской областиФото: департамент охоты и рыболовства Самарской области
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В последнее время дикие животные стали все чаще выходить к людям. В большинстве случаев это молодняк — лосята, косулята и лисята. Горожанам кажется, что детенышам нужна помощь, и забирают их к себе домой, но эксперты не советуют это делать. Как отмечают в департаменте охоты и рыболовства Самарской области, подбирать детенышей диких зверей и птиц запрещено.

- Если вы обнаружили детеныша, это не значит, что он брошен. Взрослые особи иногда оставляют ненадолго новорожденных малышей одних, но затем возвращаются и без труда их находят. Почувствовав приближение человека, самка, как правило, прячется, - рассказали представители ведомства.

При встрече с молодняком лучше не фотографировать и не трогать его, а как можно быстрее уйти. Во-первых, дикие животные могут быть переносчиками опасных болезней, а во-вторых, рядом с детенышами могут быть их родители, к примеру, лось или кабан, которые, защищая потомство, могут навредить человеку. Медицинскую помощь диким животным оказывать самостоятельно тоже не стоит, ведь они могут быть агрессивны.

Лучше всего в таких случаях вызвать сотрудников департамента охоты и рыболовства по телефону 89371775227. Горячая линия работает круглосуточно. Также в ведомстве отмечают, что, если забрать животное из привычной среды обитания, то оно в большинстве случаев умирает. Сложно будет и вернуть звереныша обратно в лес — мать бросит его, и он погибнет. Главное правило: не подходите в лесу к детенышам диких животных — в 99% случаев его мама находится рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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