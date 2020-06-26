2020-06-26T14:10:40+03:00
Общество

В Самаре открылся Фехтовальный центр

Тренироваться там будут 164 человека
Владислав КИРСАНОВ
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Среди воспитанников школы – мастера и кандидаты в мастера спортаСреди воспитанников школы – мастера и кандидаты в мастера спорта
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Глава Самары Елена Лапушкина сегодня, 26 июня, побывала в спортивном учреждении на территории стадиона «Торпедо». Оно несколько лет пустовало после пожара, а сейчас там завершен капитальный ремонт и расположится Фехтовальный центр. Здание дореволюционной постройки является объектом культурного наследия.

– Сохранен внешний облик здания, отремонтированы фасад, крыша, полностью проведена внутренняя отделка здания. При этом удалось сохранить оригинальную кирпичную кладку. Центр оснащен самым современным оборудованием и напольным покрытием для тренировок, – сообщает администрация Самары.

Помимо основных залов для спортсменов предусмотрены душевые, сауна, тренерская комната и тренажерный зал. Заниматься там будут воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 17. На отделении фехтования там занимаются 164 человека, среди которых мастера и кандидаты в мастера спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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