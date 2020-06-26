Баста, Тимати, Zivert и Тима Белорусских выступят для выпускников школ

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:52:30+03:00

Посмотреть «Основной выпускной» можно будет в сообществе «Официальные страницы» ВКонтакте в 18:00 (по московскому времени) 27 июня.

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Выпускников школ этого года поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Все они станут участниками крупнейшего в стране онлайн-праздника «Основной выпускной», который пройдет 27 июня. Организует его социальная сеть ВКонтакте.

- В этом году многие не смогут отметить окончание школы так, как хотели бы. Поэтому мы решили устроить альтернативный праздник — не менее запоминающийся, чем те, которые могли бы пройти офлайн. На «Основной выпускной» мы пригласили артистов, которых, судя по чарту музыки ВКонтакте, особенно любят подростки. Надеемся, наш подарок обрадует выпускников - и немного сгладит отсутствие офлайн-праздника, - отметил заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса ВКонтакте Александр Круглов.

Посмотреть «Основной выпускной» можно будет в сообществе «Официальные страницы» ВКонтакте (трансляция начнется в 18:00 по московскому времени) и на телеканале МУЗ-ТВ (начало – в 19:00 по Москве). Зрители смогут лично пообщаться с артистами и ведущими, выиграть разные подарки (от iPhone до умной колонки Капсула с голосовым ассистентом Маруся), а учителя получат возможность поздравить выпускников с помощью массового группового видеозвонка в Одноклассниках.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU