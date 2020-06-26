2020-06-26T14:12:44+03:00
Общество

В Самаре суд лишил лицензии крупную управляющую компанию

С таким требованием выступала Государственная жилищная инспекция
Ольга НОВИКОВА
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Жителям придется выбрать себе другую УКЖителям придется выбрать себе другую УКФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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25 июня в Самаре Арбитражный суд вынес решение об аннулировании лицензии управляющей организации ООО «УЖКК» (учредитель - московское АО «ДОМКОМ ИНВЕСТ»). Иск с таким требованием подала Государственная жилищная инспекция Самарской области.

Как стало известно, поводом для обращения ведомства в суд послужили многочисленные жалобы жителей, а также неоднократные неисполнения управляющей компанией предписаний, которые выдавала ГЖИ.

- На заседании комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской области было принято решение об обращении Государственной жилищной инспекции Самарской области в суд с заявлением об аннулировании лицензии ООО «УЖКК» по вышеуказанным основаниям, - сообщили в ГЖИ.

Суд встал на сторону ведомства и 25 июня принял решение об аннулировании лицензии. После того, как решение суда вступит в законную силу, ГЖИ исключит из реестра лицензий все многоквартирные дома, которыми управляет ООО «УЖКК», и оповестит об этом органы местного самоуправления для информирования жителей. После этого жители выберут себе новую управляющую компанию. А до этого момента ООО «УЖКК» обязана продолжать обслуживать вверенные ее попечению здания и помещения.

Согласно данным, размещенным на сайте компании, ООО «УЖКК» обслуживает 109 домов в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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