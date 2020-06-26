2020-06-26T14:06:45+03:00
Общество

В две поликлиники Самары поступили новые аппараты УЗИ для обследования детей

Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Илона МАЙСКАЯ
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Проводить диагностику юным пациентам будут в специально выделенных кабинетахПроводить диагностику юным пациентам будут в специально выделенных кабинетах
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На днях в медучреждения Самары поступили новые аппараты УЗИ. Оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получили консультативно-диагностическая поликлиника № 14 и горбольница № 10. Оно позволит на ранних стадиях выявлять заболевания у детей и вовремя лечить их.

- Раньше приходилось направлять детей на УЗИ во взрослое отделение, теперь все диагностические услуги малыши будут получать в детском отделении. Мы выделили для ультразвуковых исследований кабинет, оборудовали отдельный вход, - отметил главный врач поликлиники № 14 Игорь Немченко.

В скором времени в медучреждение должны привезти еще один аппарат — эндоскопическую стойку, которая позволит проводить гастро- и колоноскопию и взрослым, и детям.

Что касается ГБ № 10, то этот аппарат УЗИ для нее уже второй. Для приема юных пациентов лечебное заведение уже выделило отдельный кабинет в Молодежном переулке, 13 и подготовило врача. Следующим поступлением по нацпроекту должен стать цифровой рентгеновский аппарат. Он позволит передавать изображения в региональный архив медицинских изображений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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