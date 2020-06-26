2020-06-26T17:01:58+03:00
Общество

Коммунальщиков встревожила посадка деревьев на Ново-Садовой

Растения могут значительно осложнить работу служб
Владислав КИРСАНОВ
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В этой зоне располагаются восемь водоводов ФОТО: «РКС-Самара»В этой зоне располагаются восемь водоводов ФОТО: «РКС-Самара»
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Представители «РКС-Самара» рассказали об опасностях, которые таит в себе высадка кустарников и крупногабаритных деревьев на улице Ново-Садовой в границах между Гастелло и Постниковым оврагом.

– В этом месте проходят восемь водоводов диаметром от 400 до 1200 мм. По ним холодная вода доставляется в Октябрьский, Железнодорожный, часть Ленинского и Самарского районов. Кроме того, что корни деревьев могут повредить трубы, в случае необходимости ремонта значительно увеличивается время из-за необходимости их спила, – сообщают коммунальщики.

Отмечается, что «РКС-Самара» в конце мая обратились в минтранс региона, с просьбой прекратить высадку деревьев в охранной зоне водоводов. Здесь прокомментировали происходящее и отметили, что готовы сотрудничать с компанией и приходить к согласованному решению всех вопросов.

- В соответствии с действующими нормативными документами при высадке деревьев и кустарников на территории бульвара Комсомольский на улице Ново-Садовой соблюдается расстояние до сетей коммуникаций в 2 метра, объяснили в министерстве.

Напомним, что на территории бульвара запланирована высадка более 300 новых деревьев и 3200 кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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