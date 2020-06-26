2020-06-26T15:23:22+03:00
Общество

В Самаре до середины июля перекроют еще одну улицу

На этот раз ограничения коснутся улицы Ленинской
Владислав КИРСАНОВ
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На данный момент ремонт завершен приблизительно на 25% ФОТО: Администрация СамарыНа данный момент ремонт завершен приблизительно на 25% ФОТО: Администрация Самары
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В Самаре перекроют для движения транспорта еще одну улицу. На этот раз с 29 июня окажется недоступной для автомобилей улица Ленинская. Речь идет об участке от улицы Чкалова до Полевой по нечетной стороне.

– Ленинскую комплексно обновляют. Работы ведутся в два этапа: в этом году приведут в порядок участки в границах Полевой и Чкалова, в 2021 году ремонт продолжился до дома №1 на Ленинской, – говорится в сообщении администрации города.

Ограничения будут действовать до 23 часов 15 июля. Отметим, что общая длина ремонтируемого участка на улице составляет 3,11 км. Водителей просят отнестись с пониманием к данным мерам, а также заблаговременно планировать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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