В Самаре до середины июля перекроют еще одну улицу
В Самаре перекроют для движения транспорта еще одну улицу. На этот раз с 29 июня окажется недоступной для автомобилей улица Ленинская. Речь идет об участке от улицы Чкалова до Полевой по нечетной стороне.
– Ленинскую комплексно обновляют. Работы ведутся в два этапа: в этом году приведут в порядок участки в границах Полевой и Чкалова, в 2021 году ремонт продолжился до дома №1 на Ленинской, – говорится в сообщении администрации города.
Ограничения будут действовать до 23 часов 15 июля. Отметим, что общая длина ремонтируемого участка на улице составляет 3,11 км. Водителей просят отнестись с пониманием к данным мерам, а также заблаговременно планировать маршрут следования.
ИСТОЧНИК KP.RU