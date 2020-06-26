Одной из самых красивых в мире стала девочка из Сызрани

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:57:38+03:00

Сызранская школьница претендует на звание самой красивой в мире

Она может побороться за корону и стать абсолютной победительницей

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8-летняя девочка из Сызрани претендует на звание самой красивой в мире. Пока что она заняла третье место по итогам пользовательского голосования в своей возрастной группе в международном конкурсе. За нее отдали голоса 1539 человек. Сейчас свой выбор сделает авторитетное жюри, и абсолютная победительница получит титул самой красивой девочки в мире.

В анкете Виктория Раджабова написала, что учится во втором классе и занимается в танцевальной студии, ходит в детскую рисовальную студию. А в свободное время Вика любит печь пироги с бабушкой.

Журналистам КТВ-Луч папа девочки Руслан рассказал, что малышка очень обрадовалась победе и побежала обнимать любимую собачку. Семья благодарна всем, кто голосовал за школьницу, особенно жителям любимого города.

Абсолютную победительницу жюри назовет 30 июня, всего в конкурсе участвовали более 20 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU