2020-06-26T16:57:38+03:00
Общество

Одной из самых красивых в мире стала девочка из Сызрани

Она может побороться за корону и стать абсолютной победительницей
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Сызранская школьница претендует на звание самой красивой в миреСызранская школьница претендует на звание самой красивой в мире
Изменить размер текста:

8-летняя девочка из Сызрани претендует на звание самой красивой в мире. Пока что она заняла третье место по итогам пользовательского голосования в своей возрастной группе в международном конкурсе. За нее отдали голоса 1539 человек. Сейчас свой выбор сделает авторитетное жюри, и абсолютная победительница получит титул самой красивой девочки в мире.

В анкете Виктория Раджабова написала, что учится во втором классе и занимается в танцевальной студии, ходит в детскую рисовальную студию. А в свободное время Вика любит печь пироги с бабушкой.

Журналистам КТВ-Луч папа девочки Руслан рассказал, что малышка очень обрадовалась победе и побежала обнимать любимую собачку. Семья благодарна всем, кто голосовал за школьницу, особенно жителям любимого города.

Абсолютную победительницу жюри назовет 30 июня, всего в конкурсе участвовали более 20 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся
«Акрон» подписал защитника «Луча» и полузащитника «Тюмени»
В Самарской области резко сократилось число жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Самарские медики организовали питание коллег в COVID-госпитале
В Самаре сократят почти 400 сотрудников РКЦ «Прогресс»
Депутат Денис Волков призвал тольяттинцев выразить свою гражданскую позицию и проголосовать
Одной из самых красивых в мире стала девочка из Сызрани
Самарский депутат проверил соблюдение безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию
В Самаре до середины июля перекроют еще одну улицу
АО «СамГЭС» выпустило мобильное приложение для клиентов
Коммунальщиков встревожила посадка деревьев на Ново-Садовой
В Самаре взяли под охрану «Дачу со слонами»
В метро Самары готовят к запуску терминалы по продаже жетонов
В две поликлиники Самары поступили новые аппараты УЗИ для обследования детей
Беспилотник помог найти подозреваемого в двойном убийстве в Крутых Ключах
В Самаре суд лишил лицензии крупную управляющую компанию
Баста, Тимати, Zivert и Тима Белорусских выступят для выпускников школ
В Самаре открылся Фехтовальный центр
В Самарской области от коронавируса вылечили еще 49 человек
Самарцам рассказали, что делать при встрече с детенышами диких зверей
В Самаре в жестком ДТП трех автомобилей пострадали четыре человека
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 60 жителей Самарской области