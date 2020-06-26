Депутат Денис Волков призвал тольяттинцев выразить свою гражданскую позицию и проголосовать

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:55:25+03:00

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В пятницу, 26 июня, депутат Самарской губернской думы Денис Волков встретился с жителями 12 квартала Автозаводского района Тольятти. Он обсудил с ними вопросы, касающиеся голосования по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, оно стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Денис Волков свой голос уже отдал и остался доволен уровнем организации мероприятия.

- Жителям города важно понимать, как изменения в основном документе страны отразятся на их жизни. Я выстроил хорошее сотрудничество с жителями своего округа – мы всегда эффективно взаимодействуем по различным проблемным вопросам города. Поэтому для нас важно, что поправки закрепляют расширение зоны ответственности за правительством, а также усиливают контроль со стороны депутатов, - написал в своем инстаграм-аккаунте депутат.

На встрече обсудили и поправки, которые касаются экологического блока Конституции. Забота о природе и охрана окружающей среды являются еще одной сферой деятельности Дениса Волкова. Также каждому участнику мероприятия вручили областной вестник, где подробно и понятно рассказано про поправки в Конституцию. Народный избранник отметил, что голосовать за или против изменений — это личное дело каждого, но важно, чтобы человек все-таки пришел и выразил свою гражданскую позицию по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU