Самарские медики организовали питание коллег в COVID-госпитале
Самарские медики решили помочь своим коллегам, которые прямо сейчас сражаются с коронавирусом буквально на передовой. С 1 июня МЦ «Династия» организовал социальную акцию «Спасибо, доктор!» и обеспечил сотрудников ковидного госпиталя больницы им. В.Д Середавина горячими обедами.
- В сутки доставляется 450 обедов, как раз на одну смену. Мы решили сделать это потому, что была необходимость у наших коллег в горячем питании. Мы заключили договор с поставщиком, и благодаря этому во время дежурства могут питаться все работающие в «красной зоне», - рассказали в МЦ «Династия».
На протяжении месяца акцию поддержали другие компании и физические лица. Сейчас у медицинского центра появилась потребность в новом партнере - ведь борьба с коронавирусом еще не закончилась. Тех, у кого есть желание помочь врачам, просят обратиться по телефону координатора 8 927 015 95 05.
ИСТОЧНИК KP.RU