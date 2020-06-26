Самарские медики организовали питание коллег в COVID-госпитале

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:00:44+03:00

Присоединиться к акции «Спасибо, доктор» и организовать доставку горячих обедов в больницу Середавина могут все желающие

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Самарские медики решили помочь своим коллегам, которые прямо сейчас сражаются с коронавирусом буквально на передовой. С 1 июня МЦ «Династия» организовал социальную акцию «Спасибо, доктор!» и обеспечил сотрудников ковидного госпиталя больницы им. В.Д Середавина горячими обедами.

- В сутки доставляется 450 обедов, как раз на одну смену. Мы решили сделать это потому, что была необходимость у наших коллег в горячем питании. Мы заключили договор с поставщиком, и благодаря этому во время дежурства могут питаться все работающие в «красной зоне», - рассказали в МЦ «Династия».

На протяжении месяца акцию поддержали другие компании и физические лица. Сейчас у медицинского центра появилась потребность в новом партнере - ведь борьба с коронавирусом еще не закончилась. Тех, у кого есть желание помочь врачам, просят обратиться по телефону координатора 8 927 015 95 05.

ИСТОЧНИК KP.RU