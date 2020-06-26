«Акрон» подписал защитника «Луча» и полузащитника «Тюмени»
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил о подписании контрактов с двумя новичками – Денисом Магадиевым и Артуром Газдановым.
- Денис Магадиев имеет большой опыт выступлений в подэлитном дивизионе страны: на его счету 129 сыгранных матчей на уровне ФНЛ в составе красноярского «Енисея», саратовского «Сокола», ярославского «Шинника» и «Луча» из Владивостока (23 матча и один гол в минувшем сезоне). 28-летний защитник является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплева. Именно в Тольятти он и начинал свою профессиональную карьеру, играя за «Академию» во втором дивизионе на протяжении четырех сезонов (80 матчей, 6 голов), - рассказали в пресс-службе «Акрона».
Другой новичок – Артур Газданов – воспитанник владикавказского футбола, на молодежном уровне он выступал за «Аланию». Полузащитник провел 40 матчей в ФНЛ: за курский «Авангард» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов, а в прошлом сезоне играл за «Тюмень» в ПФЛ.
Кроме того, «Акрон» продлил контракты с несколькими игроками - Андреем Титовым, Евгением Яцким, Булатом Садыковым и лучшим снайпером команды прошлого сезона Николаем Иванниковым.
ИСТОЧНИК KP.RU