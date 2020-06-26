2020-06-26T17:07:44+03:00
Общество

В Самаре ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся

Травмированной женщине потребовалась помощь медиков
Владислав КИРСАНОВ
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Очевидцев просят обращаться в отдел полицииОчевидцев просят обращаться в отдел полицииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Самары ведут розыск водителя, который совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Это произошло 25 июня текущего года на улице Крайней в районе дома № 2.

– При проезде нерегулируемого пешеходного перехода, предположительно, мужчина, не уступил дорогу переходящей женщине. В результате происшествия пешеход получила травмы, а водитель покинул место аварии, – сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Травмированная женщина была доставлена бригадой скорой в больницу, где после оказания необходимой помощи ей назначили амбулаторное лечение. Очевидцев просят сообщить любую информацию в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 8(846)951-91-21, 8927-756-66-76, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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