В Самаре объявили регистрацию на форум iВолга 2020

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:16:49+03:00

В Самаре в этом году iВолга пройдет в онлайн

В этом году он пройдет онлайн, более 2000 человек станут его резидентами

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В Самаре началась регистрация участников форума iВолга 2020, который пройдет с 24 по 28 августа в формате онлайн. Подать заявку можно на официальном сайте. Потенциальные резиденты Форума могут регистрироваться в АИС "Молодежь России" с 26 июня по 20 июля.

В этом году как и обычно фестиваль идет под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО, а организует мероприятие правительство Самарской области.

Все резиденты в рамках образовательной программы должны выбрать один из четырех спецкурсов по развитию своих навыков. На форуме будет четыре смены: Наша Победа, Мой бизнес, Территория для жизни, Наука и цифровые технологии.

Участникам форума предложат и онлайн-концерты, завтраки с шеф-поваром, онлайн-квест, мастер-классы, иммерсивный спектакль.

В рамках двух грантовых конкурсов отметят проекты участников, которые они представят на мероприятии. Первый из них организует Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и второй - конкурс от Федерального агентства по делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU