В Самаре военные уничтожили тренировочный лагерь противника

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:33:23+03:00

Это были военные учения в Самарской области для мотострелкового соединения

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В Самарской области прошли военные учения. Военнослужащие мотострелкового соединения отработали уничтожение тренировочного лагеря условного противника. Все происходило на Рощинском полигоне.

По легенде военнослужащие обнаружили скрытый лагерь, используя беспилотники "Орлан -10" и бронетранспортеры БТР-82А. Лагерь располагался в заброшенных зданиях. Затем военные совершили налет на объекты условного противника.

- Передовые подразделения вступили в скоротечный бой подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и штатного вооружения, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

В итоге отрядам удалось захватить носители с важной информацией для вышестоящего штаба. За это все получили благодарность. В учениях участвовали более 500 человек и 80 штук военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU