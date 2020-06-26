В Самаре военные уничтожили тренировочный лагерь противника
В Самарской области прошли военные учения. Военнослужащие мотострелкового соединения отработали уничтожение тренировочного лагеря условного противника. Все происходило на Рощинском полигоне.
По легенде военнослужащие обнаружили скрытый лагерь, используя беспилотники "Орлан -10" и бронетранспортеры БТР-82А. Лагерь располагался в заброшенных зданиях. Затем военные совершили налет на объекты условного противника.
- Передовые подразделения вступили в скоротечный бой подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и штатного вооружения, - сообщили в пресс-службе ЦВО.
В итоге отрядам удалось захватить носители с важной информацией для вышестоящего штаба. За это все получили благодарность. В учениях участвовали более 500 человек и 80 штук военной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU