2020-06-26T21:57:03+03:00
Спорт

"Крылья Советов" на выезде выигрывают у "Зенита" в первом тайме

Единственный гол в первом тайме встречи Крылья Советов - Зенит 26 июня забил Максим Глушенков на последних минутах
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Игра идет в ПитереИгра идет в Питере
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"Крылья Советов" обыгрывают в первом тайме на выезде питерский "Зенит". Единственный гол пока забил Максим Глушенков. Это второй гол для него в сезоне. Хотя сначала без контригры играли самарцы, но потом Антон Зиньковский организовал отличную передачу и этот момент команда смогла красиво разыграть.

Конечно, в течение тайма на высоте был скорее "Зенит". У хозяев три удара в створ, у гостей лишь один - но как раз голевой.

- Судя по результатам, по игре, план пока работает. Мы наверное больше за счет контратак выходи вперед, так получился гол. Мы стараемся компактно играть сзади, это не всегда получается, "Зенит" очень быстро действует. Я думаю, максимально все выкладываемся, - поделился своим мнением Дмитрий Комбаров, игрок "Крыльев".

Погода в Питере не самая лучшая - очень жарко, около +30 и душно, поэтому игрокам приходится непросто.

Второй тайм покажет результат. Напомним, что сейчас "Крылья" находятся в зоне вылета.

За трансляцией можно следить здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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