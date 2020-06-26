В Самаре хотят провести Российскую студвесну в 2020 году

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:30:07+03:00

Об этом Дмитрий Азаров разговаривал с молодыми волонтерами на встрече в преддверии дня молодежи

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с молодежью региона на площадке ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. У ребят нашлось немало вопросов для главы региона. А он в свою очередь поблагодарил их за тот труд, который они для себя выбрали.

- Многие люди нуждались, зачастую, в элементарной помощи: просто поговорить с человеком, в том числе, чем опасна эта инфекция и как можно от нее уберечься. И, конечно, люди нуждались в помощи по хозяйству, по дому, в проведении покупок. Особенно это важно, конечно, для людей старшего поколения. Во многом благодаря волонтерам мы все вместе смогли преодолеть этот непростой период без серьезных потерь, - обратился к волонтерам глава региона.

Молодые люди просили у губернатора помощи и поддержки в своих проектах. Член военно-патриотического клуба «Сокол» Роман Демахин попросил губернатора о помощи в возобновлении поисковых работ. Дмитрий Азаров пообещал согласовать этот вопрос с муниципальными властями.

Молодые тольяттинцы предложили в день российского флага провести флешмоб на площадке перед АВАТОВАЗом и установить новый рекорд. А все участники встречи попросили губернатора помочь провести студвесну в 2022 году на территории нашей области.

- Заявку на проведения мероприятия надо подавать заранее – уже в начале следующего года. Спасибо, что напомнили, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU