"Крылья Советов" первыми забили "Зениту", но проиграли

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:54:06+03:00

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"Крылья Советов" в 24 туре Тинькофф РПЛ не смогли одолеть питерский "Зенит". Нельзя сказать, чтобы фанаты на это надеялись, провожая свой клуб в город на Неве. Однако первый тайм подарил им надежду, которая все же не оправдалась.

В первом тайме "Крылья" выглядели увы не лучшим образом. Они скорее осели у своих ворот и пытались не пустить туда "Зенит". Хозяева поля за 45 минут сумели организовать два удара в створ ворот, которые не завершились голом, но все же. Тем удивительнее был тот факт, что счет открыли все же гости. Уже в раздевалку Глушенков с подачи Зиньковского закинул мяч в сетку ворот "Зенита. 0:1. С таким счетом команды уходили на перерыв.

Возвращались питерцы злые и обиженные. Безусловному лидеру чемпионата отнюдь не хотелось подпускать к себе преследователей. Хозяева начали давить, "Крылья" предсказуемо сдались. На 63 минуте около ворот у Тимофеева нашли руку. И все бы ничего, но за нее задел мяч. А это уже пенальти. Который удачно исполнил Дзюба, забив в ворота самарцев.

Впрочем, впереди был и еще один пенальти, и еще два отмененных гола - по одному для каждой команды. Итоговый счет на табло оказался не в пользу гостей: 2:1. "Зенит" забирает свои три очка, "Крылья" по прежнему сидят на последнем месте и готовятся к вылету в ФНЛ.

Следующий матч команда проведет в Москве с Локомотивом во вторник, 30 июня в 19.00.

Гол. Максим Глушенков открывает счет в матче Зенит - Крылья Советов Тинькофф РПЛ, 24 тур 26.06.2020.Глушенков забивает Зениту в раздевалку

ИСТОЧНИК KP.RU