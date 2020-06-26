Божович о поражении от "Зенита": Нам отменили абсолютно чистый гол

26 Июнь 2020 2020-06-26T23:47:31+03:00

Тренер "Крыльев Советов"счиает, что пенальти были чистые, а вот гол отменили незаконно

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович высказался по поводу завершившейся игры с питерским "Зенитом". Черногорский специалист остался недоволен отмененным голом, который в сетку отправил Даян Радонич.

-Мы посмотрели повтор в раздевалке. Гол был абсолютно чистый. Почему нам отменили гол я не знаю, - отметил Божович. В начале тайма, кстати, судья отменил после просмотра VAR также и гол Малкома. Там судьи усмотели Дзюбу в положении вне игры. Этот момент тренер считает чистым.

Напомним, что оба гола в ворота "Крыльев" Дзюба забил с пенальти. Их назначени Божович считает оправданным.

- Они владели инициативой, но у нас были опасные контратаки, и в одной из них мы забили. Были близки к тому, чтобы забрать одно очко. Второй тайм был интересный. Мы сами себе привезли два пенальти, - высказал он свое мнение по поводу игры.

Напомним, матч 24 тура закончился со счетом 2:1 и стал местом торжества системы VAR, к которой судьи обращались четыре раза. Со стороны "Зенита" оба гола забил Дзюба, а вот в самарской команде отметился Максим Глушенков. Второй раз "Крылья" проигрывают, открывая счет в матче. Сейчас команда находится на последней строчке турнирной таблицы.

Зенит - Крылья Советов. Отменённый гол Радонича, Тинькофф РПЛ, 24 тур 26.06.2020.Отменённый гол Радонича

ИСТОЧНИК KP.RU