Синоптики раскрыли секрет погоды в Самаре на выходные 27-28 июня

27 Июнь 2020 2020-06-27T00:51:10+03:00

В выходные в регионе будет тепло, вот только с начала следующей недели в Самару проникнут холодные арктические массы

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В Самарской области выходные 27-28 июня будут небывало теплыми. После того, как из-за арктических масс воздуха на неделе горожанам пришлось померзнуть, а ночью столбики термометров опускались даже до +3. это будет воспринято как подарок судьбы.

В субботу в регионе может потеплеть до 27 градусов. При этом будет влажно, пройдет дождь и прогремит гроза. Дождит будут кратковременными, так что опасаться отправляться, например, на природу - не стоит. Облачность будет переменная, а ветер в Тольятти обещают порывистый. Также порывы ветра могут помешать жителям области. В Самаре и Сызрани будет относительно спокойно.

В воскресенье будет также тепло, снова могут пойти короткие дожди, а вот ветер начнет меняться и подует с северо-запада. Он усилится до 18 метров в секунду. И уже в понедельник в регион снова придет арктический воздух, очередная его порция вновь заморозит немного расслабившихся на выходных самарцев. Зато дождей станет меньше, но из-за изменения погоды могут вновь прогреметь грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU