В Самарскую область идут грозы и заморозки ниже нуля

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:45:10+03:00

Лучше одеться потеплее и взять с собой зонт Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самарской области ночью с 27 на 28 июня возможны заморозки ниже нулевой отметки. С таким предупреждением выступило МЧС. По данным ведомства, в ночное время суток по региону возможны заморозки с температурой до -2 градусов Цельсия.

Впрочем, даже там, где температура будет выше нулевой отметки, погода оставляет желать лучшего – лучше одеться потеплее и взять с собой зонт. 27 июня по Самаре и области ожидаются дожди и грозы с сильным западным ветром – его порывы местами могут достигать 15-18 метров в секунду. По большей части температура воздуха в регионе ночью составит +7… +12°С, а днем местами прогреется до +22…+27°С.

В Самаре же ночью будет прохладно - +9…+11градусов, днем +24… +26°С.

ИСТОЧНИК KP.RU