2020-06-27T09:19:19+03:00
Общество

В Самарской области в центре города поезд сошел с рельс

Два вагона грузового состава завалились набок [фото]
Ольга НОВИКОВА
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Два вагона завалились набок. Фото: КТВ-ЛучДва вагона завалились набок. Фото: КТВ-Луч
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В Самарской области в центре города с рельс сошли несколько вагонов поезда. Чрезвычайное происшествие случилось 26 июня в центре Октябрьска, сообщает «КТВ-Луч». По невыясненной пока причине два вагона грузового состава сильно завалились набок. Это произошло непосредственно на железнодорожной станции «Октябрьск», в районе центральной площади города. Очевидцы происшествия запечатлели все это на фото и выложили в социальные сети.

- Как будто игрушка сломалась! – прокомментировал впечатленный очевидец.

По предварительным данным в этом происшествии никто не пострадал. В причинах ЧП теперь предстоит разбираться компетентным специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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