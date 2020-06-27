Самарчанка обманом выманила у родственницы ноутбук и сдала его в ломбард
В Самаре полиция поймала женщину, которая обманом присвоила чужое имущество. Как выяснили полицейские, 39-летняя самарчанка, которая раньше не попадал в поле зрения полиции, взяла ноутбук у своей 66-летней родственницы. Женщина пообещала отнести его в ремонт, однако не сделала этого.
Вместо этого злоумышленница отнесли технику в комиссионный магазин, где получила за нее пять тысяч рублей. Эти деньги она потратила на собственные нужды.
Когда закончился срок ранения ноутбука в ломбарде, женщина решила, что не будет его выкупать. А на все вопросы родственницы ограничивалась отговорками. В результате та заподозрила неладное и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту присвоения чужого имущества (растраты), сейчас дело передано в суд. Однако ноутбук вернуть не удалось – его уж продали.
ИСТОЧНИК KP.RU