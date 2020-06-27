2020-06-27T11:44:30+03:00
Общество

Еще 59 человек заразились коронавирусом в Самарской области 27 июня

Такие данные озвучили в оперативном штабе
Ольга НОВИКОВА
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Число выздоровевших в полтора раза превысило количество заболевших коронавирусомЧисло выздоровевших в полтора раза превысило количество заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области выявлено еще 59 заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные на 27 июня озвучили на портале Стопкоронавирус.рф. В общей сложности число зараженных коронавирусом в регионе с начала пандемии по официалным данным достигло 4676 человек.

Больше половины из заболевших уже выздоровели и покинули стены коронавирусных госпиталей. По данным медиков, из больниц Самарской области по выздоровлению за минувшие сутки выписалось 98 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. А общее число выздоровевших самарцев составило 2576 человек.

За все время пандемии в Самарской области зафиксировано 53 смерти пациентов с COVID-19. Никто не умирает от коронавируса с 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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