Стало известно, что в Самаре сильнее всего подорожало за неделю

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:19:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарастат опубликовал данные мониторинга цен за неделю. Ведомство выяснило, что сильнее всего подорожало в Самарской области с 17 по 25 июня.

Как выяснилось, сильнее всего выросла стоимость картошки. Картофель подорожал аж на 13%. На сегодняшний день килограмм «второго хлеба» обойдется жителям региона в среднем в 35,64 рубля. На 2,74% подорожала морковь – килограмм в среднем стоит 40,52 рубля. Незначительно выросли цены на курицу, сосиски, говядину, сливочное масло, творог, сметану, яблоки, гречку и другие продукты.

А вот некоторые продукты подешевели – чуть снизились цены на молоко, яйца, капусту, помидоры, свинину и замороженную рыбу.

ИСТОЧНИК KP.RU