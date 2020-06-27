2020-06-27T12:19:06+03:00
Общество

Стало известно, что в Самаре сильнее всего подорожало за неделю

Данные мониторинга цен за неделю опубликовал Самарастат
Ольга НОВИКОВА
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Некоторые продукты опять подорожалиНекоторые продукты опять подорожалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарастат опубликовал данные мониторинга цен за неделю. Ведомство выяснило, что сильнее всего подорожало в Самарской области с 17 по 25 июня.

Как выяснилось, сильнее всего выросла стоимость картошки. Картофель подорожал аж на 13%. На сегодняшний день килограмм «второго хлеба» обойдется жителям региона в среднем в 35,64 рубля. На 2,74% подорожала морковь – килограмм в среднем стоит 40,52 рубля. Незначительно выросли цены на курицу, сосиски, говядину, сливочное масло, творог, сметану, яблоки, гречку и другие продукты.

А вот некоторые продукты подешевели – чуть снизились цены на молоко, яйца, капусту, помидоры, свинину и замороженную рыбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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