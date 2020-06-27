2020-06-27T13:33:22+03:00
Общество

Самарский океанариум возобновит свою работу после пандемии

Стало известно, когда откроется самарский океанариум и когда можно купить билеты со скидкой
Ольга НОВИКОВА
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Питомцы океанариума с нетерпением ждут посетителейПитомцы океанариума с нетерпением ждут посетителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре возобновит работу океанариум. Информация об этом опубликована в социальной сети. Как сообщили представители океанариума журналисту «КП-Самара», двери для посетителей откроются в следующую пятницу, 3 июля.

- Будут соблюдаться все установленные санитарные требования, - пояснили в океанариуме. – На кассе сделают разметку, на входе установят санитайзеры, посетителей попросят одеть маски. Тем, кто забудет маску дома, ее выдадут на входе.

Сейчас площадь океанариума позволяет одновременно там находиться не более чем 50 посетителям. Если желающих одномоментно будет больше, охрана попросит их немного подождать и погулять по торговому центру. Предварительной записи на помещение не потребуется. Но администрация просит самарцев не торопиться с поездкой в океанариум в первый же день, чтобы не создавать очередей.

В самарском океанариуме уверяют, что и сотрудники, и питомцы очень соскучились по посетителям и с нетерпением ждут гостей. До конца дня 2 июля билеты в океанариум можно купить со скидкой в 50%, использовать их можно будет начиная с 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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