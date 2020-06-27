2020-06-27T13:55:20+03:00
Общество

Самарскую область ждут заморозки до -2

Об этом предупреждает МЧС
Ольга НОВИКОВА
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Пока на улице тепло, но к ночи похолодаетПока на улице тепло, но к ночи похолодаетФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарскую область ждут заморозки – температура воздуха местами опустится до -2 градусов. Об этом предупреждает региональное МЧС. Ведомство призывает самарцев соблюдать осторожность.

Заморозки в Самарской области возможны ночью с субботы, 27 июня, на воскресенье, 28 июня.

Также синоптики предупреждают о грозах с сильным, шквалистым ветром. А со следующей недели регион вновь ждет похолодание из-за устремившегося в Самарскую область холодного арктического воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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