Самарскую область ждут заморозки до -2
Об этом предупреждает МЧС
Пока на улице тепло, но к ночи похолодаетФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарскую область ждут заморозки – температура воздуха местами опустится до -2 градусов. Об этом предупреждает региональное МЧС. Ведомство призывает самарцев соблюдать осторожность.
Заморозки в Самарской области возможны ночью с субботы, 27 июня, на воскресенье, 28 июня.
Также синоптики предупреждают о грозах с сильным, шквалистым ветром. А со следующей недели регион вновь ждет похолодание из-за устремившегося в Самарскую область холодного арктического воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU