Сызрань атакуют змеи, люди в панике

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:36:57+03:00

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Сызранские дачники и жители частного сектора в панике и сообщают в соцсетях о настоящем нашествии холодных гадов. Змей в это лето они встречают особенно часто, пишет «КТВ-Луч». Люди предполагаю, что к человеческому жилью пресмыкающиеся тянутся из-за аномально холодной погоды. Полчища ползучих гадов в это лето замечают повсюду – и со стороны Октябрьска, и на Монгоре, и в районе поселка Кашпир. Горожане утверждают, чот встречают не только ужей, но и медянок и ядовитых гадюк.

- Точно говорю, что это не ужи, а ядовитые гадюки, уж я-то в них разбираюсь! Лезут в частный сектор с берега Волги. Вот недавно меня чуть не покусали! – рассказывает очевидец.

Специалисты говорят, что в нашествии змей виноваты холодные ночи – из-за них змеи днем выползают погреться на асфальт. Чтобы понять, ядовитая ли змея, эксперты советуют обращать внимание на ее «шею» - если между головой и туловищем есть более тонкий участок, то скорее всего змея ядовитая. Если шеи нет – то перед вами с большой долей вероятности безобидный гад.

ИСТОЧНИК KP.RU