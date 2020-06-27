2020-06-27T15:38:56+03:00
Общество

Стало известно, где в Самарской области нашли больше всего зараженных коронавирусом 27 июня

В списке лидеров опять Самара и Сызрань
Ольга НОВИКОВА
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Больше всего заболевших нашли в СамареБольше всего заболевших нашли в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, где в Самарской области нашли больше всего зараженных коронавирусом 27 июня. Данные озвучил региональный Роспотребнадзор.

Напомним, 27 июня число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось на 59 человек и достигло уровня в 4676 человек. Среди новых больных 11 медики обнаружили из круга контактных с заболевшими ранее. Больше всего пациентов – 30 человек – прибавилось при обследовании больных с внебольничной пневмонией. Остальные 18 зараженных обнаружились во время профилактических обследований- никаких клиничнских проявлений вируса у них не обнаружилось.

Как выяснилось, по числу новых заболевших снова лидирует Самара – здесь обнаружили 23 инфицированных. 11 человек заразились COVID-19 в Сызрани, еще 10 – в Тольятти.

В Новокуйбышевске список больных коронавирусом пополнили шесть новых пациентов, по два случая выявлены в Кинеле и Отрадном.

Также врачи обнаружили больных в Волжском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком, Шенталинском и Большечерниговском районах – здесь заболело по одному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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