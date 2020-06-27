2020-06-27T17:12:05+03:00
Общество

Прокуратура проверит, кто виноват, что в центре города пять вагонов сошли с рельсов

Сызранская транспортная прокуратура выясняет все подробности ЧП
Ольга НОВИКОВА
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Кто виноват в ЧП, выяснит прокуратура. Фото: "КТВ-Луч"Кто виноват в ЧП, выяснит прокуратура. Фото: "КТВ-Луч"
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Сызранская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода с рельсов пяти вагонов в центре города. ЧП произошло вечером 26 июня на железнодорожной станции Октябрьск в Самарской области.

Ранее очевидцы сообщали о двух вагонах, которые сошли с рельс и почти упали. Однако оказалось, что пострадавших вагонов больше – пять. Как выяснили правоохранители, ЧП случилось в 20.08 на 16-м пути второго парка станции Октябрьск во время выполнения маневровых работ. Часть состава слетела с рельсов при прохождении стрелочного перевода. Пострадали четыре полувагона и одна железнодорожная платформа.

- В результате произошедшего никто не пострадал, - сообщает ведомство. - Начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. После ее окончания будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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