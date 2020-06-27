Туристам предлагают регистрировать виртуальные лагеря на Грушинской поляне
Туристам предлагают регистрировать свои виртуальные лагеря на Грушинской поляне. В этом году фестиваль будет проходить в дистанционном интерактивном формате. Даты останутся прежними – первые выходные второго месяца лета, 2-5 июля, однако сама Грушинская поляна впервые за 47 лет будет пустовать.
- Поляна в этом году не оборудована для проведения фестиваля, не электрифицирована, не обработана от насекомых, - предупреждают организаторы. - Поэтому всех любителей бардовской песни настоятельно просим в этом году не приезжать сюда. Это нужно для заботы о здоровье.
Вместо этого туристам предлагают зарегистрировать виртуальный лагерь на интерактивной карте фестивальной поляны на сайте Грушинского.
Концерты также можно будет посмотреть на сайте фестиваля. К трансляциям подключатся регионы со всех концов страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, от Чукотки до Калининграда, от Екатеринбурга до Байкала, а также к трансляциям подключатся Нью- Йорк, Сан-Франциско, Чикаго (США), Париж (Франция), Брно (Чехия), Израиль, и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU