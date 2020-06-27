Туристам предлагают регистрировать виртуальные лагеря на Грушинской поляне

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:57:20+03:00

В этом году фестиваль пройдет в дистанционном формате

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Туристам предлагают регистрировать свои виртуальные лагеря на Грушинской поляне. В этом году фестиваль будет проходить в дистанционном интерактивном формате. Даты останутся прежними – первые выходные второго месяца лета, 2-5 июля, однако сама Грушинская поляна впервые за 47 лет будет пустовать.

- Поляна в этом году не оборудована для проведения фестиваля, не электрифицирована, не обработана от насекомых, - предупреждают организаторы. - Поэтому всех любителей бардовской песни настоятельно просим в этом году не приезжать сюда. Это нужно для заботы о здоровье.

Вместо этого туристам предлагают зарегистрировать виртуальный лагерь на интерактивной карте фестивальной поляны на сайте Грушинского.

Концерты также можно будет посмотреть на сайте фестиваля. К трансляциям подключатся регионы со всех концов страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, от Чукотки до Калининграда, от Екатеринбурга до Байкала, а также к трансляциям подключатся Нью- Йорк, Сан-Франциско, Чикаго (США), Париж (Франция), Брно (Чехия), Израиль, и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU