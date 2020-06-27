Стекло вдребезги: в Тольятти неопытный водитель сбил юного велосипедиста
В Тольятти неопытный водитель сбил юного велосипедиста. ЧП произошло 26 июня в 16.15. Как сообщает ГУ МВД по Самаркой области, за рулем «Лада Приоры» находился 23-летний автомобилист, стаж вождения которого был относительно небольшим – всего полтора года. Он двигался по жилой зоне по бульвару Гая со стороны ул. Автостроителей в сторону ул. Ворошилова. Однако был недостаточно внимательным, и около дома №9 по бульвару Гая сбил 15-летнего мальчишку на велосипеде – тот пересекал проезжую часть, даже не подумав спешиться.
- Несовершеннолетний находился на прогулке без сопровождения взрослых, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП паренек пострадал, однако в госпитализации нужды не было, и ему назначили амбулаторное лечение. А вот стекло автомобиля восстановлению уже вряд ли подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU