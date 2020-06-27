2020-06-27T19:12:28+03:00
Общество

Стекло вдребезги: в Тольятти неопытный водитель сбил юного велосипедиста

Пострадали паренек и лобовое стекло машины
Ольга НОВИКОВА
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В ДТП не обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МВД по Самарской областиВ ДТП не обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МВД по Самарской области
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В Тольятти неопытный водитель сбил юного велосипедиста. ЧП произошло 26 июня в 16.15. Как сообщает ГУ МВД по Самаркой области, за рулем «Лада Приоры» находился 23-летний автомобилист, стаж вождения которого был относительно небольшим – всего полтора года. Он двигался по жилой зоне по бульвару Гая со стороны ул. Автостроителей в сторону ул. Ворошилова. Однако был недостаточно внимательным, и около дома №9 по бульвару Гая сбил 15-летнего мальчишку на велосипеде – тот пересекал проезжую часть, даже не подумав спешиться.

- Несовершеннолетний находился на прогулке без сопровождения взрослых, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП паренек пострадал, однако в госпитализации нужды не было, и ему назначили амбулаторное лечение. А вот стекло автомобиля восстановлению уже вряд ли подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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