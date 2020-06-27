27 Июнь 2020 2020-06-27T20:18:39+03:00

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В Самаре на набережной выстроились очереди в рестораны. Очевидцы запечатлели на фотографиях удивительные кадры – на мокром от дождя асфальте растянулась вереница мужчин и женщин, которые покорно ожидали своей очереди зайти внутрь ресторанов. Такие очереди выстроились, например, перед «Перчини» и «Чайхоной №1».

- Вот это да, в первый раз видим что-то подобное! – поделились впечатлением очевидцы.

В такой нестандартной ситуации скорее всего виноваты коронавирусные ограничения. Летние веранды самарских ресторанов открылись с пятницы, 26 июня. Однако помимо соблюдения обязательных санитарных мер рестораторы вынуждены были ограничить число посетителей, которые могут одновременно находиться в ресторане. А соскучившихся по культурному отдыху на свежем воздухе самарцев оказалось больше, чем могли вместить в себя заведения

ИСТОЧНИК KP.RU