2020-06-27T20:18:39+03:00
Общество

В Самаре на набережной выстроились очереди в рестораны

Из-за коронавирусных ограничений желающих культурно отдохнуть оказалось больше, чем мест внутри
Ольга НОВИКОВА
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Очередь перед рестораном - необычное зрелище!Очередь перед рестораном - необычное зрелище!Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на набережной выстроились очереди в рестораны. Очевидцы запечатлели на фотографиях удивительные кадры – на мокром от дождя асфальте растянулась вереница мужчин и женщин, которые покорно ожидали своей очереди зайти внутрь ресторанов. Такие очереди выстроились, например, перед «Перчини» и «Чайхоной №1».

- Вот это да, в первый раз видим что-то подобное! – поделились впечатлением очевидцы.

В такой нестандартной ситуации скорее всего виноваты коронавирусные ограничения. Летние веранды самарских ресторанов открылись с пятницы, 26 июня. Однако помимо соблюдения обязательных санитарных мер рестораторы вынуждены были ограничить число посетителей, которые могут одновременно находиться в ресторане. А соскучившихся по культурному отдыху на свежем воздухе самарцев оказалось больше, чем могли вместить в себя заведения

ИСТОЧНИК KP.RU

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