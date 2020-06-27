В Самаре добровольцы 12 часов искали пропавшую бабушку

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:11:20+03:00

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26 июня добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт» в Самаре поступил тревожный сигнал – пропала 85-летняя Валентина Яковлевна. Оказалось, что родные не видели женщину более суток и забили тревогу.

- На ней светлый платок, чёрный рабочий халат, кофта, одета легко, дезориентирована. Следующие три ночи будут холодные, значит нужно спешить, - пояснили волонтеры. Женщина потерялась в городе, значит был шанс найти ее живой.

Заявку отряд «Лиза Алерт» принял в обед 26 июня и сразу начался удаленный поиск – прозвон больниц, репосты в соцсетях. Но результатов они не дали. Поэтому в восемь вечера на парковке на ул.Мирная волонтеры развернули поисковый штаб. Помочь в поиске вызвались 23 добровольца, некоторые специально для этого приехали из Отрадного, Чапаевска и даже из Сергиевского района. Экипажи отправились расклеивать объявления по ближайшим к месту пропажи улицам и остановкам, патрули внимательно осматривали улицы, надеясь вычислить пропавшую по белому платку.

В результате обнаружили женщину медики – ей стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Но назвать себя и свой адрес Валентина Яковлевна не смогла. К счастью, скорую помощь заметили поисковики – и паззл сложился. К часу ночи 27 июня на ориентировках в соцсетях наконец появилась долгожданная надпись: «Найдена. Жива!».

ИСТОЧНИК KP.RU