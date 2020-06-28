Сызранские рыбаки снова выловили в Волге удивительную рыбу
Рыбаки из Сызрани снова выловили из Волги удивительную рыбу. На это раз их добычей стала редкая волжская селедка. Фотографию необычного улова один из рыбаков выложил в соцсети, отметив, что такая рыба попадается на его удочку крайне редко.
В комментариях эксперты сразу же опознали редкую гостью. Оказалось, что это волжская селедка. Когда-то, полвека назад, такая рыбка была частой гостьей на волжских берегах, но после строительства плотин и образования водохранилищ до Самарской области почти не поднимается.
Поговаривают, что в речной воде близ Самары еще остались стада волжской сельди, но ловить ее рискуют немногие – рыбка занесена в Красную книгу, и за ее добычу можно нарваться на штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU