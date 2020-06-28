Самарцев напугал ультрафиолетовый шторм

28 Июнь 2020 2020-06-27T22:41:17+03:00

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В субботу, 27 июня, самарцев напугал настоящий ультрафиолетовый шторм. Специалисты зафиксировали в городе повышенный уровень солнечного излучения. Верхней границей нормы считается показатель в 5 баллов по специальной шкале измерения. А в субботу с часу дня до 16.00 его уровень в Самаре поднялся сразу до 6 баллов, что считается уже ультрафиолетовой вспышкой.

Повышенный фон ультрафиолетового излучения будет и 28 июня, в воскресенье. Уровень не будет превышать пяти баллов, но от нахождения под прямыми солнечными лучами лучше воздержаться, так как иначе можно заработать солнечный ожог. Кроме того, усиленное ультрафиолетовое излучение может спровоцировать развитие онкологических заболеваний

Ученые утверждают – во всем виноват период летнего солнцестояния. Хотя самый длинный день в году уже прошел, до 3 июля Земля будет находиться в самой близкой в Солнцу точке за весь год.

ИСТОЧНИК KP.RU